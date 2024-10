Schwere Verletzung in Esslingen: Jugendlicher wird auf Auto geschleudert

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten nach dem Unfall in eine Klinik (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Jugendlicher verliert laut Polizei am Montag in Esslingen die Kontrolle über sein Kleinkraftrad. Der 17-Jährige soll auf die Gegenspur geraten und dort mit einem Auto zusammengeprallt sein. Anschließend musste er schwer verletzt ins Krankenhaus.











Link kopiert

Ein 17-Jähriger hat bei einem Unfall in Esslingen nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwere Verletzungen erlitten. Der Jugendliche, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war, hatte am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr in der Dornierstraße in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf die Gegenspur geraten.

Dort stieß er mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen. Der Jugendliche wurde auf die Motorhaube des Wagens geschleudert und stürzte anschließend auf die Straße. Der Rettungsdienst behandelte ihn erst vor Ort und brauchte ihn dann in ein Krankenhaus. Das Kleinkraftrad musste der Mitteilung zufolge abgeschleppt werden. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden beträgt laut der Polizei etwa 14 000 Euro.