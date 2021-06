1 In Aichtal standen die Straßen teilweise über einen halben Meter hoch unter Wasser. Foto: SDMG/Kohls

Heftige Unwetter haben am Montagabend erneut für überflutete Straßen, umgestürzte Bäume und beschädigte Gebäude und Autos gesorgt. In Aichtal musste ein Pflegeheim evakuiert werden.

Kreis Esslingen - Am Montagabend sind erneut schwere Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel über den Landkreis Esslingen hinweggezogen und haben für teilweise massive Überschwemmungen und umgestürzte Bäume gesorgt. In Aichtal setzten die großen Niederschlagsmengen Straßen, Keller, Gebäude und das Feuerwehrhaus im Stadtteil Aich unter Wasser. Die Technischen Hilfswerke aus Neuhausen und Ostfildern waren dort zur Unterstützung im Einsatz. In Aich mussten die Wehrleute zudem ein Pflegeheim evakuieren, weil durch den starken Pegelanstieg der Aich immer mehr Wasser in das Gebäude eindrang.

In Filderstadt wurde wie bereits bei den Unwettern in der vergangenen Woche der Flughafentunnel geflutet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war die Strecke deshalb auch am Dienstagmorgen noch gesperrt. In der Nähe eines Einkaufszentrums in Ostfildern-Scharnhausen spülte das Wasser einen Gullydeckel fort – mit Folgen für ein vorbeifahrendes Auto, das durch das dadurch entstandene Loch in der Straße einen Schlag abbekam und in einer Wiese landete. Im Parkhaus des Einkaufszentrums löste sich durch die starken Sturmböen eine Deckenverkleidung und krachte auf die Fahrbahn, in der dortigen Apotheke liefen sämtliche Räume mit Wasser voll.

Auf der Landstraße zwischen Denkendorf und Neuhausen knickte ein Baum um und blockierte für einige Zeit die Fahrbahn. Wie die Polizei berichtet, gab es im Kreis Esslingen ersten Erkenntnissen zufolge aber keine Verletzten.