Wo waren die Unwetter in Kroatien?

91 Einsatzkräfte löschen Feuer Transporter in Flammen: Bekennertext legt Brandanschlag nahe

In der Nacht ist an zwei Stellen Rauch am Himmel über der Hauptstadt zu sehen: Fast zeitgleich gehen mehrere Dutzend Fahrzeuge in Flammen auf. Ein Bekennertext deutet auf einen Brandanschlag hin.