Ein 37-jähriger Rollerfahrer ist am Sonntagabend in Nürtingen schwer gestürzt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nürtingen - Ein Rollerfahrer hat am Sonntagabend bei einem Sturz in der Nürtinger Bahnhofstraße schwere Verletzungen erlitten. Der 39-Jährige fuhr kurz nach 19 Uhr auf Höhe des Parkhauses in Richtung Oberboihinger Straße. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Bordsteinkante und stürzte auf den Asphalt. Bei dem Sturz zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. An dem Roller entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.