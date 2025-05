Schwer verletzt bei Unfall in Aichtal: Auto überschlägt sich bei Burkhardtsmühle

Kirchheim baut größten Naturkindergarten im Land Hell, gemütlich, mit Holzgeruch – „Hier können sich Kinder richtig wohlfühlen“

Der Naturkindergarten in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist fast fertiggestellt. In den hellen jurtenförmigen Bauten riecht es nach Holz. Das Wasser zum Händewaschen kommt nicht aus der Leitung. Was das Konzept noch so besonders macht.