1 Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Foto: Marijan Murat/dpa

Nach dem Feuer an einer Scheune in Filderstadt am Samstag ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Die Feuerwehr war mit dutzenden Kräften im Einsatz.











31 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Samstagvormittag zu einem Brand im Filderstädter Ortsteil Sielmingen ausgerückt. Die Feuerwehrleute waren mit acht Fahrzeugen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, war es bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 10.30 Uhr zu einem Schwelbrand der Außenfassade einer leerstehenden Scheune gekommen. Bei einem Schwelbrand breitet sich Feuer wegen einer geringen Sauerstoffzufuhr nur langsam aus.

Die Beamten des Polizeireviers Filderstadt ermitteln nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung gegen einen unbekannten Täter. Das rasche Eingreifen der Feuerwehr verhinderte zwar, dass sich das Feuer an der Scheune ausbreitete, trotzdem entstand laut Bericht ein geschätzter Schaden von 10 000 Euro. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei unterstützen in dem Fall bei der Suche nach der Brandursache.