Polizeieinsatz in Stuttgarter Stadtbahn Frau sticht auf Mitfahrerin ein – Fahrgäste eilen Opfer zu Hilfe

Aufregung am Donnerstagvormittag in einer Stadtbahn der Linie U7 in Stuttgart. Dort hat eine geistig verwirrte Frau auf eine Mitfahrerin eingestochen und sie schwer verletzt.