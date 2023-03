Trotz Kritik Bußgeldbescheide wegen „Handy-Blitzers“ bleiben gültig

Künstliche Intelligenz kann erkennen, wer am Lenkrad ein Handy nutzt. Der „Handy-Blitzer“ ist so neu, dass es in Deutschland noch keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Nun gab es ein erstes Urteil dazu.