Schwarzwald: Mann geht nach Klingelstreichen auf Kinder los

1 Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine Gruppe von Kindern macht bei einem Mann immer wieder Klingelstreiche. Der rastet schließlich aus und greift die Minderjährigen an.











Link kopiert

Ein Mann hat in Villingendorf im Schwarzwald nach Polizei-Angaben Minderjährige körperlich angegriffen, weil diese zuvor Klingelstreiche bei ihm gemacht haben. Unter anderem verpasste er einem Kind eine leichte Ohrfeige, zog ein anderes Kind an den Haaren und ein drittes an den Ohren, wie die Polizei mitteilte. Die Gruppe von etwa acht Kindern hätte in den vergangenen Tagen immer wieder bei dem Mann geklingelt, so auch am Donnerstag. Dann nahm der 59-Jährige die Verfolgung auf, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Einen 10-Jährigen habe der Mann in einem nahegelegenen Imbiss wiedererkannt und an den Ohren aus dem Imbiss herausgezogen, hieß es. Er wollte den Jungen zum örtlichen Rathaus bringen. Dann sagte ein 13-jähriges Mädchen, geklingelt zu haben. Der Mann packte dieses an den Haaren und wollte es so ebenfalls zum Rathaus bringen. Was er mit den Kindern am Rathaus wollte, blieb vorerst unklar.

Ein 12-Jähriger ging nach den Angaben dazwischen und wollte, dass der Mann von den Kindern ablässt, da bekam er von dem 59-Jährigen nach Angaben einer Polizeisprecherin eine leichte Ohrfeige. Schließlich redeten der Betreiber des Imbisses und weitere Zeugen auf den Mann ein. Er ließ demnach von den Kindern ab und ging nach Hause. Die Polizei ermittelt nun in Richtung Körperverletzung gegen den Mann. Die Kinder blieben unverletzt.