Schwarzwald: Beim Überholvorgang - Motorrad stößt mit Traktor zusammen

1 Am Freitagabend ereignete sich ein schwerer Unfall in Schopfloch. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Bei einem Überholversuch kollidierte ein Motorradfahrer in Schopfloch mit einem Traktor. Die 17-Jährige Mitfahrerin des Motorradfahrers wurde dabei schwer verletzt.











Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind bei einem missglückten Überholversuch in Schopfloch (Kreis Freudenstadt) verletzt worden. Der 55-Jährige habe am Freitagabend mit dem Motorrad einen Traktor überholen wollen, dessen Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei sei die Maschine gegen den abbiegenden Traktor geprallt.

Der Motorradfahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin stürzten. Ein Rettungsdienst brachte die 17-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 10 000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an.