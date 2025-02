Schwarzer Anglerfisch aufgetaucht: Seltene Entdeckung: „Tiefseemonster“ an der Wasseroberfläche gesichtet

1 Der Schwarze Anglerfisch mit leuchtender „Angel“ – hier als Modell. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Ein Schwarzer Anglerfisch taucht plötzlich an der Wasseroberfläche zwei Kilometer vor Teneriffa auf – ein Anblick, den es so noch nie gab. Was hat das Tiefseewesen aus 2000 Metern Tiefe nach oben getrieben?











Ein großer, runder Kopf, scharfe Zähne und vor dem Kopf etwas, das aussieht wie eine leuchtende, herunterhängende Angelrute – ein Schwarzer Anglerfisch ist gewiss nicht die Art von Fisch, der man gerne beim Schwimmen begegnet. Irgendwie bizarr und gruselig zugleich, dieses „Tiefseemonster“.“

Eigentlich sollten Menschen gar keine Bekanntschaft mit dem auch unter dem Namen „Schwarzer Teufel“ oder „Schwarzangler“ bekannten Tier machen. Denn Anglerfische leben teilweise in mehreren Kilometern Tiefe im Ozean. Umso verwunderlicher ist es, dass ein solcher Fisch jetzt zwei Kilometer vor Teneriffa in unmittelbarer Nähe zur Wasseroberfläche gesichtet wurde.

Seltene Entdeckung vor Teneriffa

Die seltene Entdeckung ereignete sich während einer Expedition der Nichtregierungsorganisation (NGO) „Condrik Tenerife“. Die Forschenden waren eigentlich auf der Suche nach pelagischen Haien, als sie plötzlich auf das außergewöhnliche Tier stießen.

Der „Schwarzer Teufel“ schwamm senkrecht durch das Wasser und tauchte immer weiter nach oben – ein ungewöhnliches Verhalten für diesen Tiefsee-Bewohner. Die Organisation hielt den spektakulären Moment fest und veröffentlichte die Aufnahmen auf Instagram.

Ein Räuber aus der Tiefe

Der wissenschaftliche Name des Tiefseeteufels, „Melanocetus“, lässt sich als „schwarzes Seeungeheuer“ übersetzen. Das Tier lebt normalerweise in völliger Dunkelheit in der Tiefsee und besitzt eine leuchtende „Angel“ an seinem Kopf. Damit lockt es seine Beute an.

Dieses Jagdverhalten wurde unter anderem durch den Animationsfilm „Findet Nemo“ bekannt: Dort erschreckt ein Anglerfisch die Hauptfiguren „Marlin“ und „Dorie“ in einer düsteren Szene. Das erheitert die Nutzerinnen und Nutzer in den Sozialen Medien, wie etwa auf X (ehemals Twitter):

„Condrik Tenerife“ nennt mögliche Gründe für Vorkommen

Aber was macht solch ein Tiefsee-Bewohner überhaupt so nah an der Wasseroberfläche? „Der Grund für sein Vorkommen in solch flachen Gewässern ist ungewiss“, schreibt das Forschungsteam unter dem veröffentlichten Video bei Instagram.

„Condrik Tenerife“ nennt drei mögliche Erklärungen: Der Fisch könne krank gewesen, einer starken Meeresströmung gefolgt oder vor einem Raubtier geflüchtet sein. Solche Beobachtungen sind extrem selten – eben, weil diese Art des Anglerfisches sich normalerweise nur in der Tiefsee aufhält.

Der Schwarze Anglerfisch war laut der NGO verletzt, was nur wenige Stunden nach seiner Entdeckung wohl auch zu seinem Tod geführt hat. Laut „Teneriffa News“ brachten die Entdeckerinnen und Entdecker den Fisch zur Untersuchung ins Muna-Museum für Naturkunde und Archäologie in Santa Cruz, der Hauptstadt von Teneriffa. Nach der Untersuchung soll er dort ausgestellt werden.