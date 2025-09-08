Schwaikheim: Streifenwagen kippt bei Unfall um– zwei Polizisten verletzt

1 Der Streifenwagen kippte bei dem Unfall um. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein Streifenwagen ist auf der B14 bei Schwaikheim im Einsatz verunglückt. Beide Beamten wurden leicht verletzt, die Auffahrt zur B14 musste gesperrt werden.











Link kopiert

﻿ Ein Streifenwagen ist am frühen Montagmorgen bei einer Einsatzfahrt an der B14-Ausfahrt Schwaikheim im Rems-Murr-Kreis verunglückt. Dabei wurden die beiden Beamten leicht verletzt. Die Ausfahrt Schwaikheim musste gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, waren die Polizisten zunächst auf der B14 in Richtung Backnang unterwegs, als eine Trunkenheitsfahrt gemeldet wurde. Die Beamten schalteten die Sondersignale ein und wollten die Bundesstraße an der Ausfahrt Schwaikheim verlassen, um anschließend wieder auf die B14 in Richtung Stuttgart aufzufahren. Dabei habe der Fahrer die Kontrolle über den Streifenwagen verloren, sei nach links von der Straße abgekommen und am Auffädelungsstreifen gegen eine Leitplanke gekracht, wo das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Beide Beamten wurden dabei leicht verletzt, am Streifenwagen entstand Totalschaden.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen sowie die Straßenmeisterei mit zwei Fahrzeugen und drei Einsatzkräften. Die Ausfahrt Schwaikheim war im Zuge der Unfallaufnahme bis circa 8.15 Uhr gesperrt.