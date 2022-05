6 Rund 30 Leute waren bei der Eröffnung des neuen Rundwegs dabei. Foto: Roberto Bulgrin

Bisher fehlte ein Wanderweg rund um den Ortsteil in Baltmannsweiler. Diese Lücke hat die Ortsgruppe des Schwäbische Albvereins nun geschlossen.















Wandern liegt im Trend – nicht erst seit Corona. Auch Jüngere seien in den vergangenen Jahren immer mehr auf den Geschmack gekommen, in der freien Natur zu spazieren, berichtet Günther Kiefer, Pressesprecher der Ortsgruppe Baltmannsweiler des Schwäbischen Albverein. „Die Söhne eines unserer Mitglieder fanden es auch nicht so schlecht, mal zu Fuß draußen unterwegs zu sein. Da würde man ja sogar mal andere Dinge zu sehen bekommen“, erzählt Kiefer. Das Wandern im Freien habe sich als gute Ersatzlösung zu anderen kulturellen Aktivitäten etabliert.