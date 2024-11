Schwäbische Kultfiguren: Äffle und Pferdle haben endlich auch in Esslingen eine Ampel

1 Pferdle und Äffle weisen auch in Esslingen an der Ampel am Bahnhof den Weg. Foto: Roberto Bulgrin

Diese Ampel funktioniert bestens: Die SWR-Sympathieträger Pferdle und Äffle sagen nun auch in Esslingen, wo es lang geht. Nur für ihre Trio-Partnerin Schlabbinchen war kein Platz auf der Signalanlage.











Den Hafer- und Bananen-Blues können sie nicht singen. Aber sonst können die Äffle- und Pferdle-Figuren an den vier Ampeln am Esslinger Bahnhof so allerlei: Sie sagen Passanten, wann sie den Fußgängerüberweg bei der Unterführung überqueren dürfen und wann nicht – und sie sehen dabei unheimlich sympathisch aus. Die neue Ampelanzeige mit dem tierischen Charme wurde am Dienstagnachmittag eingeweiht.