Schwäbische Comedy Dui do on de Sell: Gute Nachrichten von erkrankter Comedy-Schwäbin Petra Binder

Schwäbische Comedy Dui do on de Sell

1 Petra Binder (links) und Doris Reichenauer in der SWR-Sendung „Wohnzimmer-Comedy“. Foto: S/R

Seit Monaten kann Petra Binder nicht mehr auftreten mit Dui do on de Sell. Nun gibt es gute Nachrichten: Ihre Gesundheit macht Fortschritte, sodass sie im Juni vor die Kameras ihrer SWR-Sendung zurückkehren kann. Die Bühne aber muss noch warten.











Link kopiert

Menschen brauchen keine Laktose, um intolerant zu sein. Zu dieser Erkenntnis ist jüngst das schwäbische Spaßduo Dui do on de Sell im SWR-Fernsehen gekommen. Die Folge der „Wohnzimmer-Comedy“, die der Sender zuletzt ausgestrahlt hat, war eine Aufzeichnung vom Juni des vergangenen Jahres – sie wurde also gedreht, bevor Petra Binder schwer erkrankt ist.