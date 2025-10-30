Schwäbisch Hall: Betrunkener fällt in Metzgerei, isst Würste und ruft die Polizei

1 Der Betrunkene soll nach seinem Einbruch ein paar Würste gegessen haben. (Archivbild). Foto: IMAGO/Manfred Segerer/IMAGO/Manfred Segerer

Ein Betrunkener stürzt in Schwäbisch Hall in eine Metzgerei – und stärkt sich dort mit Würsten, bevor er selbst die Polizei ruft. Jetzt ermittelt die Polizei.











– Ein Fenstersturz, ein voller Bauch und ein hilfloser Notruf: In Schwäbisch Hall ist ein Betrunkener mitten in einer Metzgerei gestrandet – und hat sich dort erst mal ein paar Würste gegönnt.

Der 28-Jährige habe am späten Mittwochabend die Polizei alarmiert, ohne angeben zu können, wo er sich befinde, teilten die Beamten mit.

Betrunkener stürzt in Metzgerei und ruft selbst die Polizei

Die Polizisten fanden ihn schließlich kurze Zeit später im Verkaufsraum einer geschlossenen Metzgerei. Der 28-Jährige war offenbar aus einem Fenster eines angrenzenden Lokals in den Innenhof der Metzgerei gefallen. Anstatt jedoch um Hilfe zu rufen, verschaffte er sich Zutritt zum Gebäude – und machte es sich dort gemütlich: Laut Polizei aß er mehrere Würste aus dem Sortiment, bevor er schließlich selbst die Polizei alarmierte. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Betrunkener habe sich bei seinem Einbruch verletzt

Zum Hintergrund der Verletzung konnte die Polizei zunächst keine näheren Angaben machen. Vermutlich habe er sich beim Sturz aus dem Fenster verletzt. Aktuell sei der Mann noch nicht ansprechbar, sagte der Sprecher am Morgen. Gegen den Mann werde wegen eines Eigentumsdelikts ermittelt.

Tatort Wursttheke

Die Filialleiterin der Metzgerei zeigte sich am Morgen schockiert. „Die Person lag einfach bei uns im Laden“, sagte Nadja Merkel. Sie habe in der Nacht keine einzige Minute geschlafen und sei erstmals um 00.53 Uhr von der Polizei alarmiert worden. Sie berichtet, dass ein Taubennetz am Gebäude zerrissen und die Tür zur Metzgerei beschädigt worden sei.

Eine komplette Gelbwurst sei aus dem Kühlraum entwendet worden, sie habe sie später im Laden wiedergefunden, sagte Merkel, die beim Erzählen selbst kurz lachen muss. „Ich hatte Mittwochabend Spätschicht und habe den Laden zugemacht - ich weiß, wie es dort ausgesehen hat.“ Im Kühlraum habe zudem eine rote Wurst gefehlt - deren angeknabberte Wurstzipfel habe sie dann am Verkaufsschalter entdeckt.