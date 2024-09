Schwäbisch Hall: 81-Jährige fährt in Parkhaus Frau an – 85-Jährige stirbt

81-Jährige fährt in Parkhaus Frau an – 85-Jährige stirbt

1 Die Frau überlebte den Unfall nicht (Symbolbild). Foto: dpa/Soeren Stache

Am Donnerstagnachmittag will eine 81-Jährige das Parkhaus am Krankenhaus in Schwäbisch Hall verlassen. Beim Ausparken erfasst sie eine 86-jährige, die wenig später ihren Verletzungen erliegt.











Am Donnerstagnachmittag hat sich im Parkhaus des Krankenhauses an der Diakoniestraße in Schwäbisch Hall ein schwerer Unfall mit Todesfolge ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, erfasste eine 81-jährige Autofahrerin gegen 15 Uhr offenbar aufgrund eines Bedienfehlers beim Ausparken eine 85-Jährige, die hinter dem Fahrzeug stand. In der Folge stieß die VW-Fahrerin auf drei weitere Autos.

Die schwerverletzte 86-Jährige wurde umgehend in der Notaufnahme ärztlich versorgt, erlag jedoch kurze Zeit später ihren Verletzungen. Zur Klärung der genaueren Unfallumstände wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Sachverständigengutachten angeordnet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 160.000 Euro.