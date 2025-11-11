Schwäbisch Hall: 66-Jähriger greift Ladenbesitzer an und verletzt Polizisten

1 Zwei Polizisten wurden bei dem Vorfall verletzt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Der Mann pöbelte zudem Passanten in Schwäbisch Hall an. Als Polizisten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, leistete er Widerstand.











Ein 66-Jähriger hat in Schwäbisch Hall zwei Polizisten leicht verletzt, als diese ihn in Gewahrsam nehmen wollten.

Zuvor hatte der Mann einen Ladenbesitzer angegriffen, auf ihn eingeschlagen und ihn leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Zudem hatte er demnach Passanten angepöbelt. Gegen den aggressiven Mann seien entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.

Weitere Informationen konnte die Polizei zunächst nicht geben, etwa ob bei der Mann unter Alkoholeinfluss gestanden hatte.