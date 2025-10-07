Auf Supermarkt-Parkplatz von Auto überfahren

1 Zu den Ermittlungen wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. (Symbolbild) Foto: David Young/dpa

Nach einem Unfall in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis ist ein 45-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei am Montagabend auf einem Parkplatz von einem Auto überfahren worden, teilte die Polizei mit.

Die 58 Jahre alte Fahrerin habe den Mann vermutlich wegen der schlechten Sicht übersehen. Das müsse jedoch noch ermittelt werden.

Der 45-Jährige sei von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Dort starb er an seinen Verletzungen. Zu den Ermittlungen wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion in Kirchberg zu melden.