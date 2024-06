Schwäbisch Gmünd: Mann bei Streit mit Messer verletzt – Polizei ermittelt

1 Nach einer Auseinandersetzung in Schwäbisch Gmünd, bei der ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Freitagabend wird ein Mann in Schwäbisch Gmünd mit einem Messer schwer verletzt - in der Nähe findet ein Stadtfest statt. Vieles ist noch unklar.











Link kopiert

Nach dem gewaltsamen Streit mit Messereinsatz in Schwäbisch Gmünd am Freitagabend sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Die Kriminalpolizei ermittele, warum es zu der Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kam, bei der ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Mehrere mutmaßlich an dem Vorfall beteiligte Menschen waren in der Nacht vorläufig festgenommen worden. Weitere Details zum Tathergang und zu den Beteiligten lagen am Samstagmittag noch nicht vor. Ebenso wenig machte der Sprecher Angaben, um was für ein Messer es sich handelte.

Unsere Empfehlung für Sie Mann in Schwäbisch Gmünd schwer verletzt Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen In Schwäbisch Gmünd kommt es am Freitag im Bereich der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung. Eine Person wird dabei schwer verletzt. Die Hintergründe.

In der Innenstadt von Schwäbisch Gmünd fand am Freitagabend das jährliche Stadtfest statt. Die Tat geschah laut dem Polizeisprecher am Rande des Fests vor einer Gaststätte. Ein „unmittelbar erkennbarer Bezug“ zu der Veranstaltung gebe es nicht, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen können sich laut Sprecher noch die nächsten Tage hinziehen.