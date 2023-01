1 Die Belzabuaba in Sielmingen sind bei der Narrentaufe nicht zimperlich. Foto: SDMG//Krytzner

Mit wilden Taufen und Häsabstauben melden sich die Narren im Kreis zurück. Wo wird diese Woche eigentlich schon gefeiert?















Link kopiert

Die Altbacher Narren können es einfach nicht erwarten. Schon einen Tag vor dem traditionellen Beginn wollen sie es am Donnerstag, 5. Januar, in der Gemeindehalle endlich mal wieder so richtig krachen lassen. Um 18.30 Uhr steigt dort die „Mega Hallenfasnet“, bei der bis 2.30 Uhr getanzt, gefeiert und gesungen wird. Und weil die Altbacher „Neck’r Hexa ond Deifl“ die alte Regel brechen, wonach die schwäbisch-alamannische Fasnet erst am Dreikönigstag beginnt, dürfen sie nur ohne Häs in die Halle.