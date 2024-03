Schusterfachgeschäft Obernosterer in Esslingen: Mehr als nur eine Schuhreparaturwerkstatt

1 Markus Obernosterer repariert eine Schuhsohle. Foto: Marion Brucker

Markus Obernosterer ist der letzte seiner Art zumindest im Stadtgebiet von Esslingen. In Wäldenbronn in der Stettener Straße führt der 42-Jährige seit Januar das Schusterfachgeschäft seines Vaters weiter.











An der Wand gleich rechts in der kleinen Werkstatt steht, woran sich Generationen von Obernosterer gehalten haben: „Schuster bleib bei deinen Leisten“. In fünfter Generation führt der 42-jährige Markus Obernosterer das Handwerk seiner Vorfahren weiter. Hinten in der Werkstatt in Esslingen-Wäldenbronn sitzt sein Vater Hermann an einer riesigen sogenannten Durchnähmaschine und repariert einen Wanderschuh. Über ihm im Regal stehen Fadenrollen, daneben liegen Sohlen mit verschiedenen Profilen aus Gummi und Leder sowie Absätze, alles fein säuberlich sortiert. Die Ladentür klingelt: Es kommt Kundschaft – ehemalige Nachbarn, die jetzt in Hochdorf wohnen und den Senior persönlich sprechen möchten. Seit 35 Jahren lassen sie ihre Schuhe bei Obernosterer reparieren.