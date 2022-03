1 Mit einem Kleinen Waffenschein darf man Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit tragen. Foto: dpa/Oliver Killig

2122 Menschen im Landkreis Esslingen besitzen eine Schusswaffe. Doch wer ist überhaupt dazu berechtigt, eine Waffe zu benutzen und werden die Besitzer regelmäßig kontrolliert?















Kreis Esslingen - Sei es das rassistische Attentat in Hanau vor knapp zwei Jahren oder die Erschießung zweier Polizisten in Rheinland-Pfalz Ende Januar. Auch in Deutschland steht der Besitz von Schusswaffen in der Diskussion. Wie viele Menschen im Landkreis Esslingen besitzen eine Schusswaffe und wer ist eigentlich dazu berechtigt, so einen gefährlichen Gegenstand zu führen?