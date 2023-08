Beim Bahnhof fällt ein Schuss in der Nacht

Schussabgabe in Stuttgart-Mitte

1 Schreckschusswaffen sehen echten oft zum Verwechseln ähnlich. Foto: red/Philipp Weingand (Symbolbild)

Ein Zeuge alarmiert die Polizei, weil nahe dem Bahnhof offenbar geschossen wird. Doch es gibt weder Spuren des Täters noch eines Opfers.















Von einem rätselhaften Vorfall am späten Montagabend sucht die Polizei sowohl den Täter als auch das Opfer. An der Lautenschlagerstraße soll ein Mann eine Waffe auf eine andere Person gerichtet haben – vermutlich eine Schreckschusswaffe. Das sei gegen 23.15 Uhr nahe dem Abgang zur Klett-Passage geschehen, meldet die Polizei. Gemeldet habe sich jedoch nicht die Person, auf die geschossen worden sei. Sondern ein Zeuge aus einem Hotel dort in der Nähe. Von diesem komme auch die Einschätzung, dass es eine Schreckschusswaffe gewesen sein könnte. Zudem habe man keine Patronenhülse, kein Projektil und keine Blutspuren gefunden, sagt ein Polizeisprecher.

Es fehlt nicht nur die Tatperson, sondern auch ein Opfer

Der Mann, der geschossen haben soll, sei etwa 1,65 Meter groß und dunkelhäutig. Er habe ein grün-weißes T-Shirt und eine kurze dunkle Hose getragen. Hinweise, aber auch Meldungen von Geschädigten, werden unter 07 11 / 89 90 - 32 00 angenommen.