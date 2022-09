1 Auf der Zielgeraden realisiert Marc Steinsberger: Er knackt die Bestmarke. Foto: /Herbert Rudel

Beim Schurwaldlauf in Esslingen hat Lokalmatador Marc Steinsberger vom TV Zell den bisherigen, 27 Jahre alten Rekord unterboten. Er lief die zehn Kilometer in 30:54 Minuten.















Kurz vor dem Start des Schurwaldlaufes ist das Georgii-Stadion in der Nähe des Esslinger Jägerhauses in dicken Nebel gehüllt. Der Herbst steht vor der Tür, das ist an diesem Sonntagvormittag deutlich zu spüren. Die kühle Luft und der weiche Waldboden sorgten aber auch für gute Bedingungen auf der zehn Kilometer langen Strecke. Die Temperaturen seien „ideal“ gewesen, sagten die Teilnehmer im Zielbereich. Viel Unterstützung bekamen die Sportler auch von den Zuschauern, die sich das Spektakel nach zweijähriger Corona-Pause nicht entgehen ließen.