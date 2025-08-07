Schurwald: Warum der Wald eine Lebensversicherung im Klimawandel ist

Warum der Wald eine Lebensversicherung im Klimawandel ist

1 ForstBW-Chef Max Reger (links) und Revierleiter Stefan Grätsch tauschen sich mit Andreas Schwarz (Mitte) aus. Foto: Roberto Bulgrin

Bei einem Rundgang auf dem Schurwald haben Waldprofis von Forst BW erläutert, welche wertvollen ökologischen Aufgaben Bäume in Zeiten des Klimawandels übernehmen.











Der Klimawandel hat auch den Schurwald mit Hitze- und Dürreperioden fest im Griff. Für die Förster hat der klimaresiliente Umbau der heimischen Wälder längst begonnen. Mit welchen Herausforderungen der Wald zu kämpfen hat und warum Holz ein wichtiger CO2-Speicher ist, wurde beim Rundgang klar, bei dem Vertreter von Forst BW und der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz den Lichtenwalder Forst erkundeten.