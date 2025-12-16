Schulübergang in Baden-Württemberg: Kompass-4-Ergebnisse liegen vor – so haben die Viertklässler abgeschnitten
1
Die vierte Klasse entscheidet über den Wechsel an die weiterführende Schule. Foto: dpa

Jeder vierte Viertklässler erreicht beim überarbeiteten Kompass 4-Test das Leistungsniveau fürs Gymnasium. Wie sehen die Ergebnisse konkret aus?

Die Kompass 4-Tests, die über den Übergang ans Gymnasium und die übrigen weiterführenden Schulen entscheiden, sind laut den Angaben des Kultusministeriums in diesem Jahr wesentlich ausgewogener ausgefallen als im Vorjahr. Wenn die Übergangszahlen an die Gymnasien als mit Abstand beliebteste weiterführende Schulart im Land stabil bleiben sollen, sind allerdings erneut viele Viertklässler auf eine positive Gesamtwürdigung durch ihre Lehrer angewiesen. Allein das Abschneiden im Kompass-4-Test reicht bei vielen für den Besuch ihrer Wunschschulart nicht.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.