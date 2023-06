1 Wie lange soll im Land die Gymnasialzeit dauern? Acht oder neun Jahre? Der Streit geht weiter. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Streit um die Zukunft des Gymnasiums im Land erhält die Regierung für ihre Haltung, die jetzige Schulstruktur im Grundsatz beizubehalten, Unterstützung vom Landkreistag und vom Berufsschullehrerverband. Auch Schulleiter allgemeinbildender Gymnasien sehen eine flächendeckende Rückkehr zu G9 eher skeptisch.















Link kopiert

Die Ankündigung der grün-schwarzen Landesregierung, eine mögliche Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in einem Bürgerforum beraten zu lassen, hat die laufende Debatte weiter angeheizt. So stellt sich der Landesschülerbeirat entschieden auf die Seite der Elterninitative „G9 jetzt! BW“. Berat Gürbüz, der Vorsitzende des Beirats, fordert „eine flächendeckende Wiedereinführung von G9 mit einer Wahlmöglichkeit zu G8“. Dieser Schritt dürfe „nicht länger hinausgezögert werden“. Und der Landesschülerbeirat verlangt, in dem geplanten Bürgerforum beteiligt zu werden. Die Initiative selbst hat am Freitag erklärt: Die Sammlung von Unterschriften „für den Volksantrag G9-Gesetz läuft unvermindert weiter“. Unterstützer der Aktion hatten dem Land vorgeworfen, das Bürgerforum sei in diesem Prozess nur ein „Ablenkungsmanöver“.