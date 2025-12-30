Langeweile ade: Zwei Väter wagen alles mit ihrem Indoor-Spielplatz in der City

1 Christian Wilhelm (l.) und Andreas Burz wollen ihr Herzensprojekt umsetzen. Die Spielgeräte werden aktuell noch hergestellt – nachhaltig und umweltschonend. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Suche nach einem entspannten Ort für Eltern und Kinder in Stuttgarts Innenstadt hat ein Ende! Ab Januar eröffnet ein Indoor-Spielplatz, der ohne Plastikbällebad auskommt.











Mit seinen Kindern in der Stuttgarter Innenstadt einkaufen zu gehen oder gemütlich etwas essen und trinken zu wollen, kann mitunter schnell stressig und ungemütlich werden. Wer kennt es nicht? Töchtern und Söhnen wird gerne nach einigen Minuten langweilig – und die Beschäftigungsmöglichkeiten sind dann meist begrenzt. Das soll sich nun ändern.