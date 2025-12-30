Die Suche nach einem entspannten Ort für Eltern und Kinder in Stuttgarts Innenstadt hat ein Ende! Ab Januar eröffnet ein Indoor-Spielplatz, der ohne Plastikbällebad auskommt.
Mit seinen Kindern in der Stuttgarter Innenstadt einkaufen zu gehen oder gemütlich etwas essen und trinken zu wollen, kann mitunter schnell stressig und ungemütlich werden. Wer kennt es nicht? Töchtern und Söhnen wird gerne nach einigen Minuten langweilig – und die Beschäftigungsmöglichkeiten sind dann meist begrenzt. Das soll sich nun ändern.