Schulstraße Stuttgart: Eltern aufgepasst: 1000 Quadratmeter großer Indoorspielplatz eröffnet
15
Auf zwei Stockwerken stehen Kindern im Alter bis neun Jahren insgesamt 1000 Quadratmeter Spielfläche zur Verfügung. Foto: Lichtgut

Ab Montag ist es soweit: Stuttgarts Innenstadt bekommt eine völlig neue Attraktion für Familien. Kinder und Eltern konnten das Spielparadies an der Schulstraße vorab testen.

Der Countdown läuft: Am Montag, 13 Uhr, eröffnet der neue Indoorspielplatz mitten in der Stuttgarter Innenstadt an der Schulstraße 11 bis 17. „Unser Anspruch war von Anfang an klar: Ein Spielplatz, der mehr ist als ein Spielplatz. Ein Ort, an dem Qualität, Sicherheit und Kreativität zusammenkommen. Ein Raum, der Familien stärkt, verbindet und inspiriert“, erklären die beiden Geschäftsführer Andreas Burz und Christian Wilhelm. „Neben unseren Ansprüchen an Qualität, Nachhaltigkeit und Design, soll die Erlebniswelt zusätzlich den Wald in die Innenstadt bringen. Mit allen Sinnen soll er erfassbar sein und gleichzeitig auch als Ruhepol für die Eltern dienen.“

