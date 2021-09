1 Am Montag kommt wieder Leben in die Klassenzimmer. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Corona wird weiterhin den Schulalltag bestimmen. Wurde über die Sommerferien für mehr Sicherheit gesorgt? Auf das müssen sich Eltern, Schüler und Lehrkräfte einstellen.

Kreis Esslingen - Maske tragen im Unterricht und auf den Gängen, Fenster auf Durchzug, zudem mehrfach in der Woche testen: Auch im neuen Schuljahr, das am Montag beginnt, gelten wieder Coronavorschriften. Auf den ersten Blick kommt einem das alles bekannt vor. Doch es hat sich Grundlegendes für die Schulen geändert. So sind die Regeln nicht mehr an die Inzidenz gebunden. Dass die Zahlen auch im Kreis Esslingen laufend steigen, spielt praktisch keine Rolle mehr. Auch Wechsel- oder Distanzunterricht, der vor den Ferien ab einem bestimmten Wert verpflichtend war, sind nicht mehr vorgesehen. „Im kommenden Schuljahr soll der Präsenzunterricht die Regelform sein“, so hat es die Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) formuliert. Jörg Leihenseder, der geschäftsführende Schulleiter der Esslinger Gymnasien, begrüßt das: „Ich hoffe sehr, dass wir die Schulen offen halten können. Präsenzunterricht ist wichtig.“ Auch Sportunterricht und Nachmittagsbetreuung sind erlaubt. Zudem dürfen die Schulmensen öffnen.