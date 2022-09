1 Ukrainische Schüler in einer Vorbereitungsklasse in der Stuttgarter Ameisenbergschule (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Flüchtlingskinder, Corona, Mangel an Lehrkräften: Es gibt etliche Themen, die Theresa Schopper derzeit Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Doch die Ministerin gibt allen Schülern zum Ferienende ein Versprechen.















Die baden-württembergischen Schulen müssen sich auch aus Sicht von Kultusministerin Theresa Schopper auf einen schwierigen Start ins neue Schuljahr einstellen. Schopper rechnet mit mehr als den bislang erwarteten rund 30 000 geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine an baden-württembergischen Schulen. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an unsere Schulen kommen, noch einmal deutlich zunehmen wird“, sagte die Grünen-Ministerin am Donnerstag in Stuttgart. An manchen Orten würden die Kapazitätsgrenzen an den Schulen erreicht, warnte sie.

Es sei möglich, dass nicht in allen Regionen ausreichend Personen gefunden würden, um die jungen Menschen aus der Ukraine zu unterrichten. „In der aktuellen Lage geht es darum, Flexibilität und Pragmatismus zu zeigen“, sagte Schopper.

125.000 Flüchtlinge aus der Ukraine im Land

Bislang haben mehr als 125.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Baden-Württemberg Zuflucht gefunden. Das sind mehr Flüchtlinge als im gesamten Jahr 2015. Zu den Menschen aus der Ukraine kommen nach Angaben der Landesregierung im laufenden Jahr noch bislang rund weitere 13.500 Asylsuchende, die nach ihrer Registrierung im Land verblieben sind.

„Es hat sich ehrlicherweise bei mir an den Sorgenfalten nicht sehr viel geändert“, sagte die Grünen-Ministerin. Neben der hohen Zahl ukrainischer Flüchtlingskinder mache ihr auch Sorgen, dass weiterhin Lehrkräfte zu den Corona-Risikogruppen gehörten oder im Laufe des Schuljahres schwanger würden. „Die Herausforderungen werden in diesem Schuljahr leider nicht geringer ausfallen“, sagte Schopper.

Das neue Schuljahr werde „ohne Maske, ohne Tests“ beginnen, versicherte die Kultusministerin weiter. Die Zahl der geimpften Kinder und Jugendlichen habe sich deutlich erhöht, auch in den Lehrerkollegien sei die Impfquote hoch. „Wir können das Schuljahr ganz normal beginnen.“