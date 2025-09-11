Schulstart in Baden-Württemberg: Die Lehrerversorgung im neuen Schuljahr wird besser
1
An diesem Wochenende gehen die Ferien in Baden-Württemberg zu Ende. Dann kehrt das Leben in die Schulen zurück. Foto: dpa

Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper sieht die Schulen gut gerüstet für den Schulstart. Wegen der verschwundenen Geisterstellen sind noch 1160 Stellen offen.

Mit positiven Zahlen zur Unterrichtsversorgung hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bei einer Pressekonferenz in Stuttgart auf das am Montag beginnende neue Schuljahr in Baden-Württemberg vorausgeblickt. Nachdem die Besetzung freier Stellen in den Vorjahren stets nur unter großen Anstrengungen und zum Teil erst Wochen nach dem Schulbeginn gelungen ist, meldete sie diesmal, dass alle zur Besetzung ursprünglich ausgeschriebenen 4660 Stellen bereits besetzt werden konnten.

