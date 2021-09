1 Seit Montag wird wieder die Schulbank gedrückt. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Seit Montag, den 13. September, hat die Schule in Baden-Württemberg wieder begonnen. Die Sommerferien sind zu Ende, das Schuljahr 2021/2022 ist gestartet. Die nächsten Ferien sind die Herbstferien – aber wann?

Die Sommerferien sind vorbei. Schülerinnen und Schüler sind zurück im Schulalltag. Manche davon werden jetzt schon Ausschau nach den nächsten Ferien halten.

Die Herbstferien sind dieses Jahr vom 2. November bis zum 6. November. Sie sind also eine Woche lang. Der gesetzliche Feiertag „Tag der deutschen Einheit“ am 3. Oktober ist dieses Jahr ein Sonntag. „Allerheiligen“ am 1. November ist ein Montag. Die nächsten und letzten Ferien in diesem Jahr sind die Weihnachtsferien. Diese gehen vom 23. Dezember 2021 bis zum 8. Januar 2022.

Hier dann noch ein kleiner Ausblick ins nächste Jahr. Die Osterferien in Baden-Württemberg sind vom 19. April bis zum 13. April 2022 geplant. Die Pfingstferien sollen vom 7. Juni bis zum 18. Juni sein. In die Sommerferien geht es wohl ab dem 28. Juli des nächsten Jahres. Diese gehen bis zum 10. September.

Wir wünschen allen ein gutes Schuljahr!