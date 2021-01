1 Auch der Schulhof des Esslinger Georgii-Gymnasiums bleibt vorerst leer. Foto: Roberto Bulgrin

Am 11. Januar beginnt für Schülerinnen und Schüler das Jahr mit Fernunterricht. Eine Woche später könnten einige schon wieder in Präsenz lernen. Das sehen Schulleiter und Eltern im Kreis Esslingen mit gemischten Gefühlen.

Kreis Esslingen - Dieser Tage herrscht in den Schulen im Kreis Esslingen Hochbetrieb. Die Lehre im Jahr 2021 beginnt am 11. Januar für fast alle Kinder und Jugendlichen im Fernunterricht. Diesen gilt es vorzubereiten. Schon eine Woche später könnten die ersten Mädchen und Jungen zurück in die Schulen kommen – das will die Landesregierung kommende Woche entscheiden. Die Schulleiter im Kreis Esslingen, aber auch Eltern sehen einem baldigen Präsenzunterricht mit gemischten Gefühlen entgegen.