Schulsporthalle Reichenbach: Mit einer Abrissparty wird Abschied gefeiert

1 Jetzt heißt es Abschiednehmen von der alten Schulsporthalle. Foto: Karin Ait Atmane/Archiv

Die alte Reichenbacher Schulsporthalle war nie ein Aushängeschild, war aber dennoch bedeutend. Jetzt wird sie abgerissen, nachdem seit März die neue Halle am Lützelbach in Betrieb ist.











Link kopiert

Mit der Eröffnung der neuen Sporthalle am Lützelbach hat ihre Vorgängerin, die 1958 erbaute Schulturnhalle, endgültig ausgedient. Allzu viel Wehmut wird das bei den Sporttreibenden nicht auslösen, schließlich haben sie jetzt weitaus bessere Trainingsbedingungen. Die alte Halle erfüllt schon lange nicht mehr die heutigen Standards. Trotzdem war sie ein Ort, an dem Weichen fürs Leben gestellt wurden, und das nicht nur in sportlicher Hinsicht. Bei der Abrissparty am 23. Mai kann man sie ein letztes Mal betreten.