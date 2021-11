1 Alle Klassenzimmer sind leer – das gilt aktuell für drei Schulen im Südwesten. Schüler und Lehrer haben Quarantäne und müssen zuhause bleiben. Foto: dpa/Bodo Schackow

Stuttgart - Seit dem Schulstart im September sind im Südwesten erstmals drei Schulen wegen Corona geschlossen: zwei Waldorfschulen in Freiburg und Emmendingen sowie eine Grundschule im Alb-Donau-Kreis. Die Hintergründe der Schulschließungen sind unterschiedlich. Das Gesundheitsamt in Emmendingen begründet die Schließung mit dem „umfassenden und unübersichtlichen Charakter“ des Infektionsgeschehens an der örtlichen Waldorfschule, das mit kurz aufeinander folgenden Ausbrüchen in zwei Klassen begonnen habe.

Präsenzbetrieb ruht für 14 Tage

Beide Klassen seien in Quarantäne geschickt worden. Darüber hinaus seien in zwei Wochen Corona-Einzelfälle in weiteren fünf Klassen aufgetreten. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, sei „die Durchführung des Präsenzbetriebs für 14 Tage“ untersagt worden. Bei der Freiburger Waldorfschule in der Wiehre sind so viele Lehrer an Corona erkrankt, dass der Präsenzunterricht nicht mehr gewährleistet war.

Das hat das Gesundheitsamt laut Medienberichten bestätigt. Rätsel gab zunächst die Schließung der Grundschule im Alb-Donau-Kreis auf. Das Gesundheitsamt dort hat keine Schulschließung angeordnet, wie auf Anfrage zu erfahren war. „Die Schulleitung einer Schule kann eigenständig entscheiden, ihre Schule zu schließen, wenn etwa die Betreuung der Schüler durch Krankheits- oder Quarantänefälle nicht ausreichend gewähr

leistet ist“, teilte die Pressestelle weiter mit. Das Schulamt Biberach wollte nicht Stellung nehmen, beim Regierungspräsidium Tübingen blieben Anfragen unbeantwortet. Schließlich leistete das Kultusministerium Aufklärung: Bei der Schule handele es sich um eine der kleinsten Grundschulen im Land mit insgesamt nur rund zwanzig Schülern, sodass dies mutmaßlich als Klassenquarantäne verbucht worden sei.

Zu viele Lehrer erkrankt

Zwergschule betroffen

