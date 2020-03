Polizeipräsidium Reutlingen 329 Verstöße gegen Corona-Verordnung am Wochenende

Nachdem die Zahl der Verstöße gegen die Corona-Verordnung am Donnerstag in den vier vom Polizeipräsidium Reutlingen betreuten Landkreisen bei insgesamt nur knapp über 30 gelegen hatte, stieg die Zahl der Vergehen am vergangenen Wochenende massiv an.