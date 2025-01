Schulsanierung in Ostfildern: Schüler lernen während der Bauzeit in Containern

1 Ab dem Frühjahr lernen die Kemnater Grundschüler in Containern. Dann wird die Pfingstweideschule umgebaut. Foto: Horst Rudel/Horst Rudel

Acht Klassenzimmer in Miet-Containern schafft die Stadt Ostfildern an. Dort lernen die Grundschüler während der Sanierung ihrer Pfingstweideschule. Die Sanierung und Erweiterung mit einer Mensa kostet 20 Millionen Euro.











Mehr als 20 Millionen Euro sollen die Erweiterung und Ertüchtigung der Pfingstweideschule in Kemnat kosten. Der Umbau ist nötig, um in dem Schulgebäude aus dem Jahr 1965 den Ganztagsbetrieb möglich zu machen. Damit der Unterricht trotz des Umbaus möglichst reibungslos stattfinden kann, hat der Ausschuss für Technik und Umwelt Ostfilderns in seiner jüngsten Sitzung im Stadthaus nun beschlossen, während der Bauzeit Miet-Container anzuschaffen. Um einen möglichst ungestörten Schulalltag zu ermöglichen, lernen die Schülerinnen und Schüler dann in gut ausgestatteten Containern. Das Projekt wird indessen deutlich teurer als zunächst geplant. Bei der ersten Kostenschätzung vor zwei Jahren waren die städtischen Planer von einem sechs Millionen Euro niedrigeren Kostenrahmen ausgegangen. Dennoch lässt sich die Schulsanierung in dem Ostfilderner Stadtteil mit rund 5000 Einwohnern nicht auf die lange Bank schieben. Denn um die pädagogischen Konzepte der Ganztagsschule umzusetzen, reichen die Räume im bisherigen Schulgebäude nicht mehr aus. Außerdem wird eine Mensa für die Grundschulkinder gebraucht. Dieser Neubau soll im westlichen Teil des Schulgeländes entstehen.