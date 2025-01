Was sich an den Schulen im Land ändert

Baden-Württemberg bringt ein ganzes Paket von Schulreformen auf den Weg. Hier der Überblick über die wichtigsten Neuerungen und wann sie spruchreif werden.











Die Schulreformen, die der Landtag an diesem Mittwoch beschlossen hat, haben Konsequenzen für alle Schularten in Baden-Württemberg und wirken sich auch auf Kitas aus. Hier sind die wichtigsten Neuerungen, zusammengefasst in der Reihenfolge, in der sie wirksam werden.