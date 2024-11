Schulreform und G9 in Baden-Württemberg: Das sagen Privatschulen in Stuttgart zu Kompass 4 – und das wurde abgefragt

1 In den neuen Kompetenztests ging es vor allem um die Lesefähigkeit, logisches Denken, das Konzentrationsvermögen und die Arbeitsgeschwindigkeit. Foto: dpa/Patrick Pleul

Privatschulen waren zur Durchführung der neuen Kompetenztests nicht verpflichtet. Wo fanden sie trotzdem statt und warum? Und was mussten die Viertklässler wissen?











In der vergangenen Woche haben alle Kinder an den staatlichen Schulen in Baden-Württemberg die neuen Kompetenztests Kompass 4 in Mathe und Deutsch geschrieben, in dieser Woche finden die Nachschreibetermine statt. Die Ergebnisse sind ein Teil der neuen Grundschulempfehlung im Rahmen der Schulreform und der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium.