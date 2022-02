1 Fast wie eine echte Gemeinderatssitzung: Jugendliche der John-F.-Kennedy-Schule simulieren Kommunalpolitik. Foto: Ines Rudell

An der John-F.-Kennedy-Schule in Esslingen machen die Schülerinnen und Schüler Kommunalpolitik und fordern einen Skaterpark.















Esslingen - Die Wahl war einstimmig. Eine Oberbürgermeisterin wurde gesucht. Dr. Gertrude Windischmayer hatte sich gemeldet, wurde als einzige Kandidatin zum Stadtoberhaupt bestellt und macht in ihrer ersten Gemeinderatssitzung gleich eine gute Figur. Im normalen Leben heißt sie Hanna Klein, ist Schülerin der John-F.-Kenney-Schule in Esslingen und nimmt zusammen mit ihren Klassenkameraden der zweijährigen Wirtschaftsschule an einem Planspiel teil. Vier freie Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung sind an diesem Dienstagmorgen in die Klasse gekommen, um mit den Jugendlichen Kommunalpolitik zu üben. Dazu wird eine Gemeinderatssitzung unter fast realen Bedingungen nachgestellt. Einziges Thema auf der Tagesordnung – ein Skaterpark in der fiktiven Gemeinde Neckardorf.