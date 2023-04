Niemand will Grundschul-Rektorat übernehmen

Schulneubau in Neuhausen

1 Ein Blick ins neue Gebäude der Anton-Walter-Grundschule, die im September in Betrieb geht. Foto: Ines Rudel

Weil sich keine Bewerber fanden, leitet Rektorin Ulrike Pisching von der Gemeinschaftsschule nun vorübergehend die neue Grundschule in Neuhausen.















Die Anton-Walter-Grundschule in Neuhausen geht zum Schuljahresbeginn im September an den Start. Die Bauarbeiten in dem 29,3 Millionen teuren Gebäude mit einer Mensa sind auf der Zielgeraden. Auf die ausgeschriebene Stelle der Schulleitung gingen allerdings keine Bewerbungen ein. Nun leitet Ulrike Pisching, die Rektorin der benachbarten Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule, kommissarisch die neue Grundschule mit rund 300 Kindern.