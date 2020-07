1 Noch hat er die Schlüsselgewalt in der Grundschule Hohengehren – doch mit dem Schuljahr endet auch die Ära von Bernhard Idler als Rektor. Foto: Thomas Krytzner

Vor 27 Jahren brachte Bernhard Idler frischen Wind an die Grundschule Hohengehren. Jetzt geht er leise in den Ruhestand. Das große Fest muss leider ausfallen.

Baltmannsweiler - Wenn Bernhard Idler auf die 27 Jahre an der Grundschule in Hohengehren zurückblickt, fallen ihm zwei Worte ein: „Leuchtende Tage“. Zum Ende des Schuljahres geht der Schulleiter fast still und leise in Rente. Die Corona-Pandemie verhindert eine große Verabschiedung mit allen Lehrern, Eltern und Schülern. „Wir feiern nur im kleineren Familien-, Kollegen- und Freundeskreis“, bedauert Idler. Die neue Schulleitung in Hohengehren wird vermutlich im Oktober eingesetzt, lässt der scheidende Grundschulchef verlauten. „Da finden zurzeit noch letzte Gespräche statt.“