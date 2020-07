1 Nach den Sommerferien gehen nur noch Grundschüler an der Lerchenäckerschule. Räumlich bleiben auch die Vorbereitungsklassen. Foto: Kaier

Im neuen Schuljahr wird es in Esslingen keine Werkrealschule mehr geben. An der Lerchenäckerschule haben die letzten Schüler ihren Abschluss gemacht. Sie wird vorerst nur als Grundschule weitergeführt.

Esslingen - Der Ferienbeginn am Mittwoch wird für die Werkrealschule in den Lerchen­äckern buchstäblich der letzte Schultag sein. Denn dann ist für die einzig verbliebene Esslinger Werkrealschule die Zeit abgelaufen. Zuvor war schon der Betrieb an der Adalbert-Stifter-Schule in der Pliensauvorstadt eingestellt worden. „Wir sind sehr traurig“, sagt die Schulleiterin der Lerchenäckerschule, Claudia Seiz. Sie hält es für einen Verlust, dass Esslingen keine Werkrealschule mehr hat. „Der Bedarf ist weiter da“, findet Seiz, die Lerchenäckerschule sei für viele Schüler wie „ein Stück Heimat“ gewesen und man habe intensiv und individuell auf die Kinder eingehen können. Eine so enge Betreuung können die Gemeinschaftsschulen unter Umständen nicht mehr bieten.