1 Anke Karl ist Schulkrankenschwester an der Freien Waldorfschule. Foto: Annegret Jacobs

Zuwendung, Ruhe und gute Bücher: Wie Schulkrankenschwester Anke Karl an der Freien Waldorfschule am Kräherwald oft erfolgreich Erste Hilfe betreibt.















Eines der wichtigsten Medikamente von Schulkrankenschwester Anke Karl steht unter der Krankenliege in ihrem Dienstraum in der Freien Waldorfschule am Kräherwald. „Der hier leistet mir jeden Tag gute Dienste.“ Die 58-Jährige, groß gewachsen, sportlich, an diesem Tag in einem sommerlich-luftigen grünen Blumenkleid, bückt sich und angelt schwungvoll einen Korb mit Bilderbüchern hervor. Der Band „Armer Petterson“ aus der Reihe „Petterson und Findus“ liegt ganz oben auf. Anke Karl lacht. „Den schauen sich sogar die Mittelstufenschüler ganz gerne an, wenn sie mal warten oder einfach nur runterkommen müssen.“