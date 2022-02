1 Bereits beim Domino Day im vergangenen Herbst hat die Schulgemeinschaft Teamgeist unter Beweis gestellt. Foto: Roberto Bulgrin

Auf dem Papier sind die Schulen in Hohengehren und Baltmannsweiler längst eine Einheit. Dieser Prozess braucht seine Zeit. Doch jetzt tut sich was.















Baltmannsweiler - Aus zwei mach eins, so lautete die Formel, als die beiden Grundschulen in Baltmannsweiler und Hohengehren 2021 zu einer Bildungseinheit verschmolzen wurden. Formal ist diese Fusion längst vollzogen und der Schulalltag an den zwei Standorten wird von Rektor Friedemann Warth und Konrektorin Marlen Rommel organisiert. Damit das Zusammenleben auch inhaltlich funktioniert, arbeiten die Akteure an einem gemeinsamen Schulprofil, und auch die beiden Schulfördervereine streben die Vereinigung an.