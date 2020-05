1 Die Corona-Epidemie verändert auch den Schulalltag sehr stark. Foto: dpa/Christian Charisius

Nach den Pfingstferien Mitte Juni sollen alle Schüler im Südwesten zumindest wieder zeitweise zur Schule gehen. Der Präsenzunterricht werde dann mit dem Lernen zu Hause kombiniert, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Stuttgart - In Baden-Württemberg sollen alle Schülerinnen und Schüler nach den Pfingstferien zumindest zeitweise wieder zur Schule gehen – weit überwiegend in einem rollierenden System. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) legte am Mittwoch einen Fahrplan für die weitere Öffnung des Schul- und Kitabetriebs vor, der eine schrittweise Rückkehr an die Schulen und Kitas ermöglichen soll.