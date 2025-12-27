Schulen in Stuttgart und BW: Privatschulen werden immer beliebter – nur das private Gymnasium nicht
Rund 19 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Stuttgart besuchen eine Schule in freier Trägerschaft. Foto: dpa

In Stuttgart gibt es besonders viele Kinder, die eine Schule in freier Trägerschaft besuchen. Wobei die Zahlen in den vergangenen Jahren eine interessante Entwicklung genommen haben.

Baden-Württemberg hat bundesweit die meisten Schulen in freier Trägerschaft. Im Südwesten gibt es 701 allgemeinbildende und 474 berufsbildende Privatschulen. Zum Vergleich: In Bayern sind es 692 allgemeinbildende und 350 berufsbildende Privatschulen, in Nordrhein-Westfalen 440 allgemeinbildende und 297 berufsbildende Privatschulen. Allerdings besuchen in Bayern insgesamt 179 667 Kinder und Nordrhein-Westfalen insgesamt 206 465 Kinder eine Privatschule, während es in Baden-Württemberg nur 166 701 Kinder sind.

