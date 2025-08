Schulen in Stuttgart: Auf diesen Pausenhöfen dürfen Kinder in den Ferien spielen

1 Auf manchen Stuttgarter Schulhöfen gibt es attraktive Spielmöglichkeiten. Foto: IMAGO/Westend61

Manche Kinder wollen in den Ferien lieber kein Schulgelände betreten. Doch einige Pausenhöfe in Stuttgart bieten attraktive und vor allem wohnortnahe Möglichkeiten, um sich zu bewegen und auszupowern. Denn Spiel- und Bolzplätze sind in der dicht bebauten Innenstadt oft rar. Darum gibt die Stadt soweit möglich Pausenhöfe und Kleinspielfelder in der unterrichts- und betreuungsfreien Zeit frei zum Spielen und Toben. Allerdings ist das nur Kindern bis 14 Jahren und nur werktags von 8 bis 19 Uhr erlaubt.

Aufgrund von Ferienbetreuung und sogenannten Lernbrücken – also Nachhilfe in den Ferien – können die Nutzungszeiten eingeschränkt sein. Rasenspielfelder sind grundsätzlich nicht freigegeben. Zudem weist die Stadt in ihrer Pressemitteilung daraufhin, dass Schulgebäude und Schulgärten nicht betreten werden dürfen. Für die Einhaltung der Regeln seien die Eltern beziehungsweise Aufsichtspersonen zuständig. Die Schulhausmeisterinnen und -hausmeister seien berechtigt und verpflichtet einzuschreiten, wenn Regeln verletzt werden.

Folgende Pausenhöfe können uneingeschränkt genutzt werden (in alphabetischer Reihenfolge sortiert nach Stadtbezirken):

Bad Cannstatt

Grundschule Burgholzhof, James-F.-Byrnes-Straße 3

Carl-Benz-Schule, Weckherlinstraße 8

Martin-Luther-Schule, Martin-Luther-Straße 57

Altenburgschule, Auf der Altenburg 10

Brunnen-Realschule, Wilhelmstraße 32

Jahn-Realschule, Überkinger Straße 48

Johannes-Kepler-Gymnasium, Daimlerstraße 8

Grundschule Steinhaldenfeld, Damaschkestraße 31

Botnang

Franz-Schubert-Schule, Schumannstraße 8

Kirchhaldenschule, Corelliweg 7

Degerloch

Albschule, Wurmlinger Straße 61

Fritz-Leonhardt-Realschule, Wurmlinger Straße 63

Wilhelms-Gymnasium, Albstraße 80

Filderschule, Leinfeldener Straße 61

TVH Degerloch, Albstraße 70

Feuerbach

Bachschule, Dieterlestraße 26

Hattenbühlschule, Linzer Straße 90

Hedelfingen

Tiefenbachschule, Tiefenbachstraße 66 A

TVH Rohracker, Tiefenbachstraße 66 B

Steinenbergschule, Am Steinenberg 5

Mitte

Technische Oberschule, Hohenheimer Straße 12

Möhringen

Fasanenhofschule, Markus-Schleicher-Straße 15

Salzäckerschule, Rulfinger Straße 35

Mühlhausen

Grundschule Mühlhausen, Aldinger Straße 31

TVH Mühlhausen, Arnoldstraße 10

Herbert-Hoover-Schule, Adalbert-Stifter-Straße 50

TVH/Sporthalle Freiberg, Adalbert-Stifter-Straße 40

Helene-Fernau-Horn-Schule, Adalbert-Stifter-Straße 52 A

Eschbach-Gymnasium, Adalbert-Stifter-Straße 40

Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule, Adalbert-Stifter-Straße 40

Grundschule Neugereut (Pelikanschule), Pelikanstraße 71

Grundschule Hofen, Walchenseestraße 15

Nord

Pragschule, Friedhofstraße 74

Steinbeisschule, Steinbeisstraße 5

Obertürkheim

Grundschule S-Obertürkheim, Uhlbacher Straße 18

TVH Obertürkheim, Im Dinkelacker 19

Grundschule Uhlbach, Luise-Benger-Straße 10

Ost

Berger Schule, Schwarenbergstraße 34

GWRS Gablenberg, Pflasteräckerstraße 25

Grundschule Gaisburg, Landhausstraße 255

Fuchsrainschule, Gablenberger Weg 25

Ameisenbergschule, Ameisenbergstraße 2

Raitelsbergschule, Röntgenstraße 5

Raichberg-Realschule, Schönbühlstraße 90

Zeppelin-Gymnasium, Neckarstraße 149

Grund- und Werkrealschule Ostheim, Landhausstraße 117

Plieningen

Körschtalschule Plieningen, Paracelsusstraße 44

Grundschule Birkach, Moosheimer Straße 11

Sillenbuch

Birken-Realschule, Bruno-Frank-Straße 14

Grund- und Hauptschule Heumaden, Lange Morgen 19

Geschwister-Scholl-Gymnasium, Richard-Schmid-Straße 25

Sporthalle Sillenbuch, Richard-Schmid-Straße 25 A

Süd

Wilhelm-Hauff-Schule, Hohentwielstraße 23

Heusteigschule, Heusteigstraße 97

Lerchenrainschule, Kelterstraße 52

Karls-Gymnasium, Tübinger Straße 38

Schickhardt-Sporthalle, Mörikestraße 66

Marienschule, Römerstraße 16

Untertürkheim

Luginslandschule, Margaretenstraße 71

Lindenschulzentrum (Linden-Realschule und Wirtemberg-Gymnasium), Lindenschulstraße 20

Auschule, Augsburger Straße 541

Vaihingen

Pfaffenwaldschule, An der Betteleiche 1

Fanny-Leicht-Gymnasium, Fanny-Leicht-Straße 13

Pestalozzischule, Krehlstraße 60

Verbundschule Stuttgart-Rohr, Krehlstraße 90

Schönbuchschule, Dürrlewangstraße 20

Steinbachschule, Büsnauer Platz 2

Weilimdorf

Wolfbuschschule, Köstlinstraße 76

Reisachschule, Maierwaldstraße 14

Solitude-Gymnasium, Spechtweg 40

Lindenbachhalle, Solitudestraße 243

Maria-Montessori-Schule, Beim Fasanengarten 9

Rappachschule, Sandbuckel 45

Seelachschule, Glemsgaustraße 6

West

Vogelsangschule, Paulusstraße 30

Wirtschafts-Gymnasium West, Rotebühlstraße 101

Friedensschule/Schwabschule, Bismarckstraße 30

Sporthalle West, Bebelstraße 24

Kaufmännisches Schulzentrum Stuttgart-West, Hasenbergstraße 26 und Knospstraße 8

Schloß-Realschule für Mädchen, Schloßstraße 53 C

Schloß-Realschule, Breitscheidstraße 28

Falkertschule, Falkertstraße 27

Dillmann-Gymnasium, Forststraße 43

Friedrich-Eugens-Gymnasium, Silberburgstraße 86

Schule im sonnigen Winkel/Außenstelle Leibnizstraße, Leibnizstraße 89

Zuffenhausen